Например, куриные яйца на Чукотке продаются только в том случае, если покупатель может предъявить паспорт. Такой порядок введен с учетом острого дефицита продуктов питания, который образовался в этом отдаленном российском регионе. Этот факт подтвердил исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Он недавно посетил город Билибино, где местные жители жаловались на дефицит пищевых продуктов.

"Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту - подход как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для удовлетворения потребности", - написал глава региона. По его словам, сейчас в Билибино строится птицефабрика.

Стоит добавить, что Билибино, где живет около 5000 человек, является одним из самых отдаленных городов России. До столицы Чукотки Анадыря по прямой 600 километров, но нет автомобильной дороги, которая соединяет эти города. Все необходимое город получает через аэропорт, а также через порт.

Несмотря на значительные доходы, которые Россия уже много лет получает от экспорта нефти и газа, российское правительство не может обеспечить надлежащие условия жизни для всех своих жителей. Например, в Чувашии скорая помощь не могла доехать до пациента, потому что мост над местной рекой находился в аварийном состоянии. Мужчину до машины везли в садовой тачке, но эти усилия были напрасны - он умер.

В последние годы Россия все свои доходы от экспорта нефти и газа тратит на войну в Украине. По расчетам аналитиков, в мае российская армия против Украины использовала более 500 дронов и ракет, общая стоимость которых составила 1,7 миллиарда долларов. На такую сумму можно построить несколько новых мостов.