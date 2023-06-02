Левитс готов назначить нового главу правительства

Левитс рассказал, что на встрече "в общих чертах" обсуждалась политическая ситуация в стране. "Ситуация неясна. Задача партий и парламентских фракций - думать о том, как правительство будет работать дальше", - отметил президент.

По мнению Левитса, сейчас возможна и совершенно новая модель правительства, и продолжение работы нынешнего правительства, но решение должны принять партии и фракции.

"Если ситуация этого потребует, я сделаю свой выбор до 8 июля. Затем это будет решать новый президент", - сказал Левитс.

Ринкевич также отметил, что партии всесторонне должны обсудить этот вопрос.

Как сообщалось, Левитс был выдвинут на второй срок Национальным объединением, но не стал баллотироваться, так как правящая коалиция не смогла договориться о поддержке единого кандидата и для его переизбрания не было поддержки большинства. Ринкевича на пост президента выдвинуло "Новое Единство".

Сегодня формирующие правительство партии проведут переговоры о дальнейшей работе после выборов президента. Встреча состоится в 15:30 в Кабинете министров.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш, лидер "Нового Единства", планирует провести первые переговоры об изменениях с нынешними партнерами - ОС и Национальным объединением.

Переговоры необходимы из-за разногласий в коалиции, которые усилились после президентских выборов. Перед выборами коалиционные партии не смогли договориться о едином кандидате. В среду Сейм избрал президентом кандидата "Нового Единства" Эдгара Ринкевича, но только благодаря голосам оппозиционных Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", без поддержки ОС и Нацобъединения.

Ожидается, что после выборов президента коалиция может либо расшириться, либо даже сменится все правительство. Как предполагалось, если Ринкевич будет избран голосами СЗК и "Прогрессивных", эти партии также могут присоединиться к коалиции.