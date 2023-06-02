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"В нашем новом доме": Яна Брук с мужем показали, как отдыхают на природе

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Slavenības. Bez filtra"

Новые участники шоу "Знаменитости. Без фильтра" Яна Брук и ее муж Давид, не найдя места для совместного проживания, решили пока поселиться в лесу.

После безуспешных поисков дома пара решила сделать перерыв и отдохнуть на природе.

Для бывшего военного Давида жизнь в лесу не является чем-то неведанным, в свою очередь для его супруги и горожанки Яны этот опыт кажется пугающим, и она до последнего надеялась попасть домой в теплую постель.

"Мы в лесу, в нашем новом доме, апартаментах, квартире, поскольку своего дома у нас еще нет, - добро пожаловать!" - с легкой иронией предложила Яна всем зрителям взглянуть на их новое временное жилище.

Вместе они устанавливают палатку, сетку для отдыха и место для костра, чтобы было где готовить еду.

Больше смотрите на 1188.lv.

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