"В нашем новом доме": Яна Брук с мужем показали, как отдыхают на природе

Новые участники шоу "Знаменитости. Без фильтра" Яна Брук и ее муж Давид, не найдя места для совместного проживания, решили пока поселиться в лесу.
После безуспешных поисков дома пара решила сделать перерыв и отдохнуть на природе.
Для бывшего военного Давида жизнь в лесу не является чем-то неведанным, в свою очередь для его супруги и горожанки Яны этот опыт кажется пугающим, и она до последнего надеялась попасть домой в теплую постель.
"Мы в лесу, в нашем новом доме, апартаментах, квартире, поскольку своего дома у нас еще нет, - добро пожаловать!" - с легкой иронией предложила Яна всем зрителям взглянуть на их новое временное жилище.
Вместе они устанавливают палатку, сетку для отдыха и место для костра, чтобы было где готовить еду.
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