С августа в рижские троллейбусы и автобусы можно будет зайти только спереди

Представитель предприятия подчеркнула, что это делается, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые не покупают билеты или не регистрируют поездку.

Прежний опыт на маршрутах, где такой порядок уже был организован, показал существенное сокращение количества безбилетников.

Единственными транспортными средствами, на которые этот порядок не распространяется, будут трамваи.

Для пассажиров с детскими колясками и людей в инвалидных колясках порядок не поменяется.

Предприятие отмечает, что таким порядком посадки можно ограничить не только количество лиц, которые ездят в общественном транспорте без билета, но и посадку тех лиц, которые перемещаются в грязной или вонючей одежде.