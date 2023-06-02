Поддержат ли ОС и Нацобъединение расширение коалиции?

На вопрос о неофициально объявленной модели нового правительства, в которой будут работать "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные", политик ответил, что не информирован об этом, поэтому не может комментировать.

Выражая свое личное мнение, Юдин заявил, что не теряет надежды на то, что "Объединенный список" и Нацобъединение все же согласятся на расширенную коалицию.

Ранее обе партии выступали против расширения коалиции.

Юдин риторически спросил, действительно ли какая-либо из этих партий считает, что эффективнее будет защищать интересы своих избирателей в оппозиции.

Депутат считает, что расширенная коалиция поможет в реализации реформ, поскольку не будет "золотой карты", блокирующей принятие необходимых для развития страны решений.

Нацобъединение и ОС хотят продолжать работать в коалиции из трех партий

Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) подчеркивают, что хотят продолжать работу в трехпартийной коалиции и не готовы к изменениям в составе правительства.

Это заявили сегодня председатель Нацобъединения Райвис Дзинтарс и один из лидеров ОС Эдгар Таварс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

По словам Дзинтарса, Нацобъединение не готово к переговорам с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными" о расширении правительства. В то же время с этими партиями возможны переговоры о важных для развития страны решениях и задачах, которые предстоит выполнить в Сейме.

Таварс в значительной степени присоединился к словам Дзинтарса.