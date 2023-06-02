Ашераденс неофициально упоминается как глава следующего правительства

В случае, если партии, формирующие правительство, не договорятся о расширении коалиции, в качестве потенциального лидера нового правительства неофициально упоминается действующий министр финансов и председатель партии "Единство" Арвил Ашераденс.
Уже сообщалось, что в пятницу запланированы переговоры между тремя партиями, формирующими правительство - "Новым Единством", "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением - о дальнейшей работе после выборов президента.
Отношения в существующей коалиции ухудшились после того, как выдвинутый "Новым Единством" кандидат в президенты Латвии Эдгар Ринкевич был избран голосами оппозиции, без поддержки ОС и Нацобъединения.
Если коалиция не расширится и правительство будет сформировано "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными", Ашераденс неофициально упоминается как следующий премьер-министр, а нынешний глава правительства Кришьянис Кариньш станет министром иностранных дел. В этом случае Янис Рейрс занял бы кресло министра финансов. Прогнозируется, что "Новое Единство" сохранит посты министра образования и науки и министра юстиции, а также может взять на себя руководство МВД.
В этом случае СЗК достались бы министерства охраны среды и регионального развития, экономики, земледелия и благосостояния, а "Прогрессивным" - министерства обороны, сообщения и культуры.
Должности министра здравоохранения и министра климата и энергетики будут объектом политического торга.
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