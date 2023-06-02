Ашераденс неофициально упоминается как глава следующего правительства

Уже сообщалось, что в пятницу запланированы переговоры между тремя партиями, формирующими правительство - "Новым Единством", "Объединенным списком" (ОС) и Национальным объединением - о дальнейшей работе после выборов президента.

Отношения в существующей коалиции ухудшились после того, как выдвинутый "Новым Единством" кандидат в президенты Латвии Эдгар Ринкевич был избран голосами оппозиции, без поддержки ОС и Нацобъединения.

Если коалиция не расширится и правительство будет сформировано "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными", Ашераденс неофициально упоминается как следующий премьер-министр, а нынешний глава правительства Кришьянис Кариньш станет министром иностранных дел. В этом случае Янис Рейрс занял бы кресло министра финансов. Прогнозируется, что "Новое Единство" сохранит посты министра образования и науки и министра юстиции, а также может взять на себя руководство МВД.

В этом случае СЗК достались бы министерства охраны среды и регионального развития, экономики, земледелия и благосостояния, а "Прогрессивным" - министерства обороны, сообщения и культуры.

Должности министра здравоохранения и министра климата и энергетики будут объектом политического торга.