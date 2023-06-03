Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

В нескольких своих судебных решениях МУС зафиксировал, что иммунитет даже действующих руководителей государств не распространяется на юрисдикцию международных судов. "Это правовая норма согласно Римскому статуту, и тут нет никаких исключений", - продолжает профессор Зафферлинг. Иными словами, даже иммунитет, действующий во время международной конференции, не имеет юридической силы в отношении президента, которого разыскивают по международному уголовному ордеру.

Прецедент с визитом в ЮАР Омара аль-Башира

Это же касается и южноафриканского законодательства. Между тем уже существует соответствующий прецедент, и он связан именно с ЮАР . Владимир Путин - второй действующий глава государства, на которого МУС выписал ордер на арест. Первым был тогдашний президент Судана Омар аль-Башир.

И он приезжал в Южно-Африканскую Республику в 2015 году на международную конференцию. ЮАР должна была экстрадировать суданского диктатора - вместо этого он беспрепятственно вылетел из страны в ходе тайной ночной операции.

"После этого Конституционный суд (КС) ЮАР постановил, что власти должны были арестовать аль-Башира и что, не сделав этого, они в принципе нарушили и собственное законодательство. Данное решение КС действует и сегодня. Это означает, что отказ от экстрадиции Путина нарушил бы международное и южноафриканское законодательство", - указывает Кристоффер Бурк, научный сотрудник Гессенского фонда исследований мира и конфликтов (HSFK) Института Лейбница.

Путин - желанный гость в ЮАР?