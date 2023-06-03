Купание отменяется? В водоемах Риги снова понизилась температура воды

25 мая температура воды в озере Бабелитис достигла плюс 21 градуса, а в настоящее время опустилась до плюс 19 градусов.

В местах для купания в Даугаве на Кипсале, Луцавсале и Румбуле температура воды составляет плюс 16 градусов.

При этом в Кишезерсе, на пляжах Даугавгривы, Вакарбулли и Вецаки вода остыла до 14 градусов.

В Риге всего восемь официальных мест для купания: пляжи Даугавгривы, Вакарбулли, Вецаки, Румбулы, озера Бабелитис, Кишезерса, а также на Кипсале, Луцавсале и в Луцавсальском заливе.