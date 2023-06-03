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Купание отменяется? В водоемах Риги снова понизилась температура воды

rus.tvnet.lv/LETA
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Купание. Иллюстративное фото
Купание. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

С наступлением холодов понизилась температура воды в официальных местах для купания в Риге, сообщили агентству LЕТА в управлении безопасности на воде Полиции рижского самоуправления.

25 мая температура воды в озере Бабелитис достигла плюс 21 градуса, а в настоящее время опустилась до плюс 19 градусов.

В местах для купания в Даугаве на Кипсале, Луцавсале и Румбуле температура воды составляет плюс 16 градусов.

При этом в Кишезерсе, на пляжах Даугавгривы, Вакарбулли и Вецаки вода остыла до 14 градусов.

В Риге всего восемь официальных мест для купания: пляжи Даугавгривы, Вакарбулли, Вецаки, Румбулы, озера Бабелитис, Кишезерса, а также на Кипсале, Луцавсале и в Луцавсальском заливе.

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