Эксперт: Для хранения ядерного оружия в Беларуси много мест

- Как это оружие будет транспортироваться на территорию Беларуси? Можно ли это как-то отследить?

- Скорее всего, будут приняты защитные меры, чтобы эти перемещения нельзя было отследить. Возможно, это будут специальные контейнеры, которые будут препятствовать проникновению радиационного фона за их пределы. Отгрузка будет производиться ночью. Сопровождать и охранять будут специальные подразделения российских Вооруженных сил, которые занимаются охраной ядерных объектов и боеприпасов.

Скорее всего, это будет железнодорожный эшелон. Возможно, в обыкновенный товарный состав будут включены платформы с этими контейнерами. Скорее всего, именно контейнеры, потому что их легко будет перегрузить на тягачи и вывезти. Постараются подобрать момент, когда над станцией разгрузки не будет американских разведывательных спутников оптического зондирования Земли. Возможно, будет несколько таких автопоездов (без ТЯО. - Ред.), чтобы отвлечь внимание. В советские времена делалось так.

- Вы знаете несколько мест, где раньше в Беларуси размещалось ядерное оружие. Речь идет теперь о модернизации уже существующего хранилища. А где оно может находиться?

- Ситуация осложняется тем, что в советские времена на территории Беларуси было размещено огромное количество ядерного оружия. Поэтому вариантов очень много. Нельзя назвать место, где не было ракет. Беларусь была рекордсменом мира по числу военнослужащих (на 100 тысяч населения. - Ред.) Мы далеко опережали Казахстан, РФ и все другие территории.