На Рижской объездной дороге будет ограничено движение из-за велопробега в Кекаве

В воскресенье в Кекавском крае состоится традиционный велопробег, сообщила Лайне Крейцере, руководитель проектов спортивного агентства самоуправления Кекавского района.
Его участники могут выбрать одну из четырех дистанций - 400-метровую детскую дистанцию, семикилометровую семейную дистанцию , 20-километровую народную дистанцию и 45-километровую дистанцию-вызов.
Плата за участие в велопробеге от 3 до 25 евро.
Стартовые номера можно забрать на месте в день мероприятия.
В связи с велопробегом в воскресенье планируется ограничение движения как в Кекаве, так и в Балдоне, а также на Рижской объездной дороге на кольце Рижской ГЭС, а также на дорогах в направлении от Кекавы до Даугмале и Балдоне.
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