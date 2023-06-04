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На Рижской объездной дороге будет ограничено движение из-за велопробега в Кекаве

rus.tvnet.lv
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Велопробег
Велопробег Фото: Schutterstock.com

В воскресенье в Кекавском крае состоится традиционный велопробег, сообщила Лайне Крейцере, руководитель проектов спортивного агентства самоуправления Кекавского района.

Его участники могут выбрать одну из четырех дистанций - 400-метровую детскую дистанцию, семикилометровую семейную дистанцию ​, 20-километровую народную дистанцию ​​и 45-километровую дистанцию-вызов.

Плата за участие в велопробеге от 3 до 25 евро.

Стартовые номера можно забрать на месте в день мероприятия.

В связи с велопробегом в воскресенье планируется ограничение движения как в Кекаве, так и в Балдоне, а также на Рижской объездной дороге на кольце Рижской ГЭС, а также на дорогах в направлении от Кекавы до Даугмале и Балдоне.

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