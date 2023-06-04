Фото ⟩ В воскресенье пройдет ярмарка в Латвийском этнографическом музее

Свою продукцию на ярмарке предложат более 500 ремесленников, отечественных производителей продуктов питания и косметики, книгоиздателей и предприятий общественного питания.

Запланирована разнообразная культурная программа. Выступят фольклорные ансамбли и народные музыканты, а также будет возможность посмотреть самодеятельные театральные постановки.

Латвийский этнографический музей под открытым небом - один из старейших и крупнейших музеев под открытым небом в Европе. Его площадь составляет 87 гектаров, здесь находится 114 старинных построек со всех регионов Латвии.

В музее ведутся коллекционно-хранительские, просветительские, научно-исследовательские и реставрационные работы. В 2024 году музей отметит свое столетие. В музее есть две сельские экспозиции в их естественном местоположении - музей "Вевери" в Вецпиебалгской волости и рыболовецкий хутор "Витолниеки" на берегу моря в Руцавской волости.

Во время ярмарки автомобили могут останавливаться и стоять на Бривибас гатве, а Rīgas satiksme организует дополнительный автобусный маршрут между музеем и Юглой.

Галерея: Латвийский этнографический музей под открытым небом (2019 год)