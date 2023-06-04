Как в Польше прошел марш против нового закона о противодействии российскому влиянию

Опросы общественного мнения показывают, что предстоящие выборы будут проходить в напряженной борьбе. Война России в соседней Украине укрепила позиции "Права и справедливости", ставшей одним из самых ярких критиков Кремля.

Закон раскритиковали юристы, а также Госдепартамент США и Еврокомиссия. Исполнительный орган ЕС заявил, что законодательство может фактически запретить лицам занимать государственные должности без надлежащего судебного рассмотрения.

В пятницу президент Анджей Дуда неожиданно заявил, что предложит поправки к закону.

И в самой Польше, и за ее пределами правящую партию "Право и справедливость" обвиняют в подрыве верховенства закона, превращении государственных СМИ в рупор правительства и одобрении гомофобии. Правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого отрицает, что подрывает демократические нормы, и утверждает, что его цель - защитить традиционные христианские ценности от либерального давления Запада и сделать экономику более справедливой.

Дональд Туск, глава группы "Гражданская платформа" и бывший глава совета Европейского союза, приветствовал сторонников, заявив, что голос поляков нельзя заглушить.

К собравшимся обратились лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск и бывший презиеднт Польши Лех Валенса Фото: Getty Images

"Первый шаг к победе - это признание нашей силы, мы здесь для того, чтобы Польша, Европа и мир увидели нашу силу", - сказал Туск собравшимся на митинг.

В 1989 году первое относительно свободное голосование в послевоенной Польше принесло победу правительству, возглавляемому профсоюзом "Солидарность".

Марш в Варшаве Фото: Getty Images