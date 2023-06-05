Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня: наилучшее время во всем - не упустите возможности!

Стрелец

Стрельцам, несмотря на весьма позитивное настроение ночных светил, стоит помнить про законы везения, чтобы не терять удачу. Она им пригодится во всех сферах жизни, особенно в делах и работе. Возможны спонтанные изменения, которые могут выбить их из колеи. Конец недели лучше посвятить уборке дома или прилежащей территории. Если вдруг возникнут трудности в любви или делах, не стоит ругать за это судьбу. Недаром говорят, что "не узнаешь горя - не узнаешь и радости". Возможно, некоторые проблемы будут не началом черной полосы, а, наоборот, предзнаменованием чего-то очень хорошего и приятного.

Козерог

Козерогам нужно помнить про свои главные уязвимые точки. Дело в том, что мы часто лукавим, говоря о том, что у нас нет или почти нет слабостей. Козерогам стоит признаться себе в их наличии, чтобы побороть данные изъяны как можно скорее. Это идеальное время для работы над собой, преображения своей личности. Можно также заняться преображением дома - например, начать делать ремонт, сделать перестановку, составить план строительства, купить стройматериалы и так далее. Астрологи советуют Козерогам заняться работой над преображением жизни во всех ее проявлениях.

Водолей

Водолеям в самую первую очередь стоит опасаться сентиментальности и поменьше общаться с людьми, которые заставляют их думать о прошлом, вспоминать какие-то неприятные моменты из жизни. Астрологи также отмечают, что вероятность встретить фортуну на своем пути у них будет крайне высока. Июньские звезды или планеты крайне созидательны, поэтому они дадут Водолеям шанс исправить ошибки, стать мудрее, успешнее и лучше во всех проявлениях. Это их время, так что нельзя просиживать зря штаны и ждать, что все решится само собой.

Рыбы

Рабам эксперты советуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег, близких, друзей, второй половинки. Сила Рыб и их способность оказывать поддержку будут крайне высоки. С высокой вероятностью эти люди смогут пережить и отпустить негативные чувства. В делах и работе им понадобится методичность, осторожность и умение следовать планам. Да, возможно, что Рыбы встретят на пути мелочи, которые будут выбивать их из колеи, но им удастся быстро справиться со всеми неурядицами, а также отпустить негативные чувства, что крайне важно.