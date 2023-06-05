ISW: российские власти не знают, как реагировать на происходящее в Белгородской области

Эксперты указывают, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" (ЛСР) в воскресенье в Белгородской области провели очередной рейд.

Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что в селе Новая Таволжанка ведутся бои, несмотря на то, что Минобороны России утверждало, что российские солдаты и пограничники вынудили бойцов РДК и ЛСР отступить.

Гладков также изначально согласился на предложенные группировками переговоры об обмене заложниками, однако после этого на встречу не явился.

Судя по всему, Минобороны РФ и Гладков не координируют свои действия, реагируя на рейды РДК и ЛСР, делает вывод ISW.

Эксперты указывают, что реакция российских властей сконцентрирована на том, чтобы добиться эффекта в информационном пространстве, однако нет признаков того, что разработан более обширный комплекс мероприятий, чтобы предотвратить такие рейды на территории России на границе с Украиной.