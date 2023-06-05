Актер Андрис Кейшс рассказал, каково воспитывать ребенка с особыми потребностями

Как известно, Кейшс и Задовска поженились в 2005 году, а спустя два года у них родились двойняшки Магдалена и Адам. У девочки синдром Дауна.

Отвечая на вопрос о том, сделал ли диагноз дочки его взрослее, он сказал: "Нет, это было не взросление. Это был, скорее, шок. Самым большим был путь принятия. Желаю всем, у кого такие ситуации, почувствовать, что их можно принять.

Как только вы это не поймете, а почувствуете, вы осознаете, что нет успехов и неудач. Поначалу это было шоком, но теперь это оказывается новой гранью жизни".

Актер отметил, что главная цель - дать дочери самостоятельную жизнь - в данный момент он не может оставить ее одну. "Я желаю Магдалене классной, насыщенной жизни, полной друзей. Ей важны компании, как и другим людям. Да, поэтому очень важно, как к ней будут относиться другие".