Актер Андрис Кейшс рассказал, каково воспитывать ребенка с особыми потребностями

Актер Андрис Кейшс в интервью журналу Santa откровенно рассказал о браке с оперной певицей Кристине Задовской и о том, каково воспитывать ребенка с особыми потребностями.
Как известно, Кейшс и Задовска поженились в 2005 году, а спустя два года у них родились двойняшки Магдалена и Адам. У девочки синдром Дауна.
Отвечая на вопрос о том, сделал ли диагноз дочки его взрослее, он сказал: "Нет, это было не взросление. Это был, скорее, шок. Самым большим был путь принятия. Желаю всем, у кого такие ситуации, почувствовать, что их можно принять.
Как только вы это не поймете, а почувствуете, вы осознаете, что нет успехов и неудач. Поначалу это было шоком, но теперь это оказывается новой гранью жизни".
Актер отметил, что главная цель - дать дочери самостоятельную жизнь - в данный момент он не может оставить ее одну. "Я желаю Магдалене классной, насыщенной жизни, полной друзей. Ей важны компании, как и другим людям. Да, поэтому очень важно, как к ней будут относиться другие".
Отвечая на вопрос, как ему удалось не сломаться в этой ситуации, Андрис говорит: "Потому что я человек такого характера. Я не люблю конфликтов, мне нравится, чтобы было весело, чтобы вокруг была радость. Мне нравится, когда все немного беззаботно. Люди могут смотреть на один и тот же факт по-разному, и я думаю, что это не их выбор, это просто их характер. Я хочу, чтобы моя жизнь была такой, чтобы я мог постоянно улыбаться".
Что касается его отношений с Задовской, Кейшс говорит, что это женщина, с которой он хочет вместе состариться. "Я никогда в жизни не жил один. Либо с родителями, либо с женщиной. Мои друзья - все семейные люди, потому что женатые люди - это совсем другое. Они дополняют друг друга, в этом есть что-то очень гармоничное. Люди, которые долго живут вместе, отличаются от других. Мне нравится это отличие, в таких отношениях я чувствую себя как дома. Есть мужчины, которые прекрасно чувствуют себя в двухместном кабриолете, разъезжая по улицам ночью и возвращаясь в свою квартиру-студию. Это совершенно не мое. Мне нужно именно так".
Полную версию интервью читайте в июньском номере журнала Santa!
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