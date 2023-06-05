Райвис Дзинтарс не прогнозирует быстрых изменений в правящей коалиции

По словам Дзинтарса, у него во время переговоров партий в пятницу не сложилось впечатление, что у премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") есть "очень искреннее" желание убедить партнеров расширить коалицию за счет Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".

По его мнению, возможны три варианта развития ситуации - "Новое Единство" может не выполнить обещаний, которые были даны СЗК и "Прогрессивным" во время президентских выборов, Кариньш может уйти в отставку и будет сформировано новое правительство, а также смена правительства может быть отложена на какое-то время, и до тех пор глава правительства будет "тормозить" его работу.

Дзинтарс считает, что наиболее вероятны первый и третий варианты, но реальное развитие событий полностью зависит от решений "Нового Единства".

Он вновь подчеркнул, что Нацобъединение идеологически несовместимо с "Прогрессивными", поэтому в правительстве с этой партией и СЗК работать не будет.