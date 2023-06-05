Левитс выступает за сохранение нынешней коалиции

В интервью "Утренней панораме" на Латвийском телевидении Левитс отметил, что количество голосов, которыми избран президент, не очень существенно, а важно то, чьими голосами он избран. В данном случае это было сделано голосами оппозиции.

"Посмотрим, какими будут результаты консультаций", - сказал Левитс, комментируя переговоры партий после президентских выборов об изменениях в коалиции.

Хотя расширение коалиции возможно, Левитс не хотел бы, чтобы в коалиции была партия, которая "не полностью освободилась от олигархического влияния".

Как сообщалось, разногласия в коалиции усилились после президентских выборов. 31 мая Сейм избрал новым президентом Латвии министра иностранных дел, кандидата премьерской партии "Новое Единство" Эдгара Ринкевича, но избран он был только благодаря голосам оппозиционных Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", без поддержки коалиционных "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения.

Итоги президентских выборов привели к тому, что в политических кругах сложилось мнение о неизбежности изменений - либо расширении существующей коалиции, либо полной смены правительства, например, допускается, что ядро новой коалиции могут сформировать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". "Новое Единство" уже начало переговоры о расширении коалиции с ОС и Нацобъединением, которые до этого возражали против каких-либо изменений в ее составе.