В Риге по подозрению в обороте метамфетамина задержана преступная группа

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о лицах, продающих наркотические вещества в Риге. Полиция установила, что каждый из них по предварительному сговору с остальными членами группы занимался несанкционированным приобретением, хранением, перевозкой метамфетамина с целью реализации, а также реализацией в крупных размерах.

Правоохранительные органы провели несколько обысков по месту жительства этих людей, в ходе которых

было обнаружено и изъято 37 граммов метамфетамина, 55 граммов сушеной марихуаны, 30 580 сигарет с белорусскими акцизными марками и 29 280 сигарет без латвийских акцизных марок.

При обыске также были обнаружены 22 пятилитровые бутылки с жидкостью, пахнущей алкоголем, и 41 полулитровая бутылка с жидкостью неизвестного происхождения. Назначены экспертизы изъятых жидкостей. Также в рамках уголовного процесса наложен арест на 1360 евро.

Полиция задержала троих мужчин - 1963, 1976 и 1978 г. рожд., которые ранее уже попадали в поле зрения полиции. Все они помещены под арест.