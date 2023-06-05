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В Риге по подозрению в обороте метамфетамина задержана преступная группа

rus.tvnet.lv/LETA
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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции Фото: Shutterstock

Государственная полиция задержала в Риге организованную группу из трех человек по подозрению в несанкционированном приобретении, хранении и перевозке метамфетамина в крупных размерах с целью сбыта, сообщили агентству LETA в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о лицах, продающих наркотические вещества в Риге. Полиция установила, что каждый из них по предварительному сговору с остальными членами группы занимался несанкционированным приобретением, хранением, перевозкой метамфетамина с целью реализации, а также реализацией в крупных размерах.

Правоохранительные органы провели несколько обысков по месту жительства этих людей, в ходе которых

было обнаружено и изъято 37 граммов метамфетамина, 55 граммов сушеной марихуаны, 30 580 сигарет с белорусскими акцизными марками и 29 280 сигарет без латвийских акцизных марок.

При обыске также были обнаружены 22 пятилитровые бутылки с жидкостью, пахнущей алкоголем, и 41 полулитровая бутылка с жидкостью неизвестного происхождения. Назначены экспертизы изъятых жидкостей. Также в рамках уголовного процесса наложен арест на 1360 евро.

Полиция задержала троих мужчин - 1963, 1976 и 1978 г. рожд., которые ранее уже попадали в поле зрения полиции. Все они помещены под арест.

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