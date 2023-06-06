3 июня, суббота. Микроавтобус отправляется в Ницу с автовокзала Лиепаи в 20:40. Пассажиры - две несовершеннолетние девочки и Дита. Она опоздала на автобус до Руцавы, поэтому планирует поехать в Ницу, а затем добираться автостопом. Вечер получился другим.

И только тогда я поняла, чего он хочет.

Он говорит: "Пять евро, я тебе заплачу пять евро".

Я несколько раз переспросила его, действительно ли он это сказал. И начала смеяться, потому что мне это казалось таким странным, вся эта ситуация и эти пять евро. И я сказала "нет" и просто пошла по дороге домой.

Я иду, иду и слышу, как он выходит из бусика и идет по гравийной дороге за мной. Я поворачиваюсь, и да, он позади меня.

Он говорит: "Подожди, пожалуйста, у меня давно не было, очень хочу, давно не было". И так мы идем, он идет следом немного позади меня.