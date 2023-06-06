Война глазами лётчика ВСУ. Охота на российские ракеты и смертельная игра с ПВО

Смертельная охота

Россия сделала ставку на свои ракеты. Они регулярно летели с моря и самолетов, преодолевая расстояние в сотни километров.

До вторжения президент России Путин жаловался, что из Украины до Москвы - слишком короткое подлетное время для ракет. Но теперь россияне сами используют эту географическую особенность.

А у Украины подобных ракет даже не было. Она могла лишь сбивать выпущенные врагом.

"Когда охотишься на ракету, захватываешь много меток. А цели могут быть и фальшивыми. Поймать ракету, найти ее - самое трудное. Когда убеждаешься, что впереди действительно цель, держишь связь с штурманом наведения. Он видит ее по своим РЛС. Потом дает разрешение на сбитие", - рассказывает о своем опыте Дмитрий.

Иногда цель видна непосредственно из кабины.

10 октября летчик принимал участие в отражении одной из особенно массовых российских ракетных атак. Когда он влетел в зону дежурства, визуально выявил одну из ракет. Снизился, сразу полетел за ней, чтобы сбить. Доложил, как требуется. Но пока пришло подтверждение, ракета проскользнула в туман над рекой и исчезла.

Сбивать дроны из реактивного самолета тоже трудно. Их скорость невелика, но чтобы их заметить и поразить ракетой, времени очень мало. Впрочем, летчикам удается поражать и такие цели.

Еще один вид противостояния возникает в борьбе с ПВО противника. И это особенно смертельная игра.