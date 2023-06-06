Командующий НВС об учениях России в Балтийском море

Вооруженные силы России приступили к маневрам в акватории Балтийского моря и в районе Караляучи (Калининград), сообщила в понедельник пресс-служба Балтийского флота. Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в интервью программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums заявил, что в такой демонстрации сил нет ничего нового.
"Нет ничего нового в том, что Россия начинает реагировать и объявляет о своих учебных маневрах одновременно с маневрами НАТО. Это демонстрация силы со стороны России и попытка доказать, что у них все еще есть сила", - сказал Калниньш.
"Эти маневры со стороны России ориентированы на провокационные действия. Хочу сказать, что присутствие России на учениях помогает силам НАТО тренироваться на стойкость", - уверен командующий.
В маневрах задействованы 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, более 3500 военнослужащих.
В понедельник, 6 июня, Тихоокеанский флот России также объявил о начале масштабных маневров в Японском и Охотском морях. В них участвует более 60 кораблей и 11 000 солдат.
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