Командующий НВС об учениях России в Балтийском море

"Нет ничего нового в том, что Россия начинает реагировать и объявляет о своих учебных маневрах одновременно с маневрами НАТО. Это демонстрация силы со стороны России и попытка доказать, что у них все еще есть сила", - сказал Калниньш.

"Эти маневры со стороны России ориентированы на провокационные действия. Хочу сказать, что присутствие России на учениях помогает силам НАТО тренироваться на стойкость", - уверен командующий.

В маневрах задействованы 40 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, более 3500 военнослужащих.

В понедельник, 6 июня, Тихоокеанский флот России также объявил о начале масштабных маневров в Японском и Охотском морях. В них участвует более 60 кораблей и 11 000 солдат.

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