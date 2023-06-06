Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг". Об этом пишет Русская служба BBC.
Видео, Фото ⟩ Украина: войска РФ подорвали дамбу Каховской ГЭС. Объявлена эвакуация
"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - утверждается в сообщении военных.
В свою очередь мэр Новой Каховки заявил, что "уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению".
В Херсонской области объявили эвакуацию после сообщений о подрыве Каховской ГЭС.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.
"Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне риска, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских", - предупредило МВД Украины.
Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину. Все службы работают", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что "цель подрыва Каховской ГЭС россиянами - попытка сорвать наступление Украины".
По ее словам, сейчас "ряд населенных пунктов уже полностью или частично затоплены".
Ситуация создает риски и для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов. Украинский "Энергоатом" также сообщил о том, что подрыв Каховской ГЭС "может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС". "Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС", - сказано в сообщении. В "Энергоатоме" отметили, что пока "ситуация контролируется".
"Также подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды", - написала Дарья Заривна.
Пострадавшие и эвакуация
К 15:00 из подконтрольной Украине части Херсонской области были эвакуированы около 1300 человек. "По предварительной информации, на правом берегу Днепра подтоплено 13 населенных пунктов и более 260 домов", - говорится в сообщении. Существует риск затопления 80 населенных пунктов. В критической зоне проживает около 16 тысяч человек.
Военная администрация Херсонской области ранее сообщала об эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, в том числе некоторых районов города Херсона.
Южное командование ВСУ заявило, что, по имеющейся в его распоряжении информации, эвакуация также проводится на оккупированных Россией территориях.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Каховской ГЭС, вероятно, является крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия, которая угрожает тысячам мирных жителей.
Затоплена оккупированная Новая Каховка
После взрыва плотины был затоплен город Новая Каховка в оккупированной Россией части Херсонской области, сообщила глава оккупационной администрации города Владимир Леонтьев.
This is just one day of Russian aggression. This is just one Russian act of terrorism. This is just one Russian war crime. Now Russia is guilty of brutal ecocide. Any comments are superfluous.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023
The world must react. Russia is at war against life, against nature, against… pic.twitter.com/CUd1UNmcW5
В интервью радио "Коммерсантъ FM" Леонтьев уточнил, что часть улиц в городе, а также в поселках Днепряны и Корсунка, расположенных ниже по течению Днепра, затоплены.
К моменту его выступления перед журналистами уровень воды в реке поднялся на десять метров. В худшем случае, по прогнозам оккупантов, уровень воды может подняться на 12 метров.
В "администрации" Новой Каховки допускают, что вода уйдет в течение трех дней, а эвакуация коснулась жителей около 600 домов.
Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в полдень
Русская служба BBC сообщает, что первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. В Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел, однако в городе нет критической ситуации.
В Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС попало 150 тонн машинного масла. Такие цифры были озвучены во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. По данным украинских властей, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.
В Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением
В городе ограничивают потребление воды для населения и промышленности. Власти города отметили, что 70% воды, которую потребляет Кривой Рог, идет из Каховского водохранилища. Из-за падения уровня воды там, в Кривом Роге будут проблемы с водоснабжением.
Россия отрицает причастность в разрушении Каховской ГЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, где сказал, что российские власти отвергают обвинения в подрыве ГЭС, а всю ответственность несут украинские власти.
По его словам, Кремль считает разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. Он уверен, что Украина произвела взрыв дамбы из-за того, что у ВСУ нет успехов в контрнаступлении, которое "захлебывается".
В то же время глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Ранее он отрицал подрыв ГЭС.
Запорожская АЭС
Взрыв плотины пока не представляет прямой угрозы для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подтвердил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Недостаток воды в важнейших системах охлаждения может привести к проблемам с топливом и аварийному отключению дизель-генераторов на длительный период времени. Однако наша текущая оценка ситуации показывает, что прямой угрозы безопасности АЭС нет", - говорится в его заявлении.
Обрушение плотины Каховской ГЭС приведет к значительному падению уровня воды в резервуарах, используемых для охлаждения систем Запорожской АЭС, пояснил глава МАГАТЭ.
Пока, по оценке специалистов агентства, уровень воды падает примерно на пять сантиметров в час. Однако получение воды из основного источника может продолжаться еще несколько дней, сказал Гросси.
В настоящее время Запорожская АЭС старается максимально закачать воду в системы охлаждения станции. Однако существуют и альтернативные источники водоснабжения.
"Моя поездка на Запорожскую АЭС была запланирована на новую неделю, и в данный момент она крайне важна. Я поеду", - подытожил Гросси.
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