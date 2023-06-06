Видео, Фото ⟩ Украина: войска РФ подорвали дамбу Каховской ГЭС. Объявлена эвакуация

В Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением

В городе ограничивают потребление воды для населения и промышленности. Власти города отметили, что 70% воды, которую потребляет Кривой Рог, идет из Каховского водохранилища. Из-за падения уровня воды там, в Кривом Роге будут проблемы с водоснабжением.

Россия отрицает причастность в разрушении Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, где сказал, что российские власти отвергают обвинения в подрыве ГЭС, а всю ответственность несут украинские власти.

По его словам, Кремль считает разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева. Он уверен, что Украина произвела взрыв дамбы из-за того, что у ВСУ нет успехов в контрнаступлении, которое "захлебывается".

В то же время глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Ранее он отрицал подрыв ГЭС.

Запорожская АЭС

Взрыв плотины пока не представляет прямой угрозы для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подтвердил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Недостаток воды в важнейших системах охлаждения может привести к проблемам с топливом и аварийному отключению дизель-генераторов на длительный период времени. Однако наша текущая оценка ситуации показывает, что прямой угрозы безопасности АЭС нет", - говорится в его заявлении.

Обрушение плотины Каховской ГЭС приведет к значительному падению уровня воды в резервуарах, используемых для охлаждения систем Запорожской АЭС, пояснил глава МАГАТЭ.

Пока, по оценке специалистов агентства, уровень воды падает примерно на пять сантиметров в час. Однако получение воды из основного источника может продолжаться еще несколько дней, сказал Гросси.

В настоящее время Запорожская АЭС старается максимально закачать воду в системы охлаждения станции. Однако существуют и альтернативные источники водоснабжения.

"Моя поездка на Запорожскую АЭС была запланирована на новую неделю, и в данный момент она крайне важна. Я поеду", - подытожил Гросси.