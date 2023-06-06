Фото ⟩ Принцесса Евгения во второй раз стала мамой

Принцесса Евгения замужем за Джеком Бруксбэнком, у них уже есть сын Август, который родился в 2021 году.

Новость о рождении мальчика подтвердили в Букингемском дворце: "Принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады объявить о благополучном появлении на свет их сына, Эрнеста Джорджа Ронни Бруксбэнка". Он занимает 13-е место в очереди на трон, оттеснив принца Эдуарда на 14-е место.

Малыш родился 30 мая. Он получил имя Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк.

Принцесса Евгения опубликовала фотографию, на которой ее старший сын Август наблюдает за своим младшим братом: "Оги уже нравится быть старшим братом".

Имя мальчик получил в честь своих родственников. Его имя является данью уважения его прапрадеду Георгу V, чье второе имя также было Эрнест. Также он получил имя в честь покойного деда, отца Джека Бруксбэнка Джорджа, который умер в 2021 году, и в честь отца своей матери, майора Рональда Фергюсона, пишет Spletnik.ru.

Напомним, 32-летняя Евгения - дочь герцога Йоркского Эндрю, среднего сына королевы, и Сары (Ферги), герцогини Йоркской, и внучка покойной королевы.

Галерея: Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка