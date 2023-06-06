Ринкевич о подрыве Каховской ГЭС: Россия должна быть остановлена

Он подчеркивает, что этот шаг вызовет экологическую катастрофу и ставит под угрозу жизни людей.

Россия является террористическим государством и должна быть остановлена, заявил Ринкевич.

Российские войска во вторник подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области, что приведет к затоплению больших территорий и эвакуации тысяч людей. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту экоцида.

Ущерб настолько велик, что восстановить ГЭС не удастся, заявила украинская государственная компания "Укргидроэнерго". Машинное отделение ГЭС также взорвано. По оценке "Укргидроэнерго", через четыре дня Каховского водохранилища больше не будет.

В связи со взрывом плотины президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС только подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли", - говорится в заявлении главы государства в Telegram.

Зеленский заявил, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра земли, потому что каждый метр они используют для террора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что взрыв Каховской ГЭС, вероятно, является крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия, которая угрожает тысячам мирных жителей.

"Это ужасное военное преступление", - написал Кулеба в Twitter.