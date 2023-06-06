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"Ни водой, ни ракетами не удастся остановить Украину": Зеленский о взрыве дамбы

rus.tvnet.lv
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв плотины Каховской ГЭС, заявил, что россиянам не удастся остановить Украину.

"Разрушение плотины Каховской ГЭС только подтверждает всему миру, что российские войска надо изгнать с Украины", - заявил Зеленский в социальных сетях.

Он подчеркнул, что России нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, "потому что каждый метр они используют для террора".

"Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - уверен Зеленский.

Фото: AP/Scanpix

Украина также инициирует заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС.

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