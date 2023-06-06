"Ни водой, ни ракетами не удастся остановить Украину": Зеленский о взрыве дамбы

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя взрыв плотины Каховской ГЭС, заявил, что россиянам не удастся остановить Украину.
"Разрушение плотины Каховской ГЭС только подтверждает всему миру, что российские войска надо изгнать с Украины", - заявил Зеленский в социальных сетях.
Он подчеркнул, что России нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, "потому что каждый метр они используют для террора".
"Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", - уверен Зеленский.
Украина также инициирует заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС.