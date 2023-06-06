"Ни водой, ни ракетами не удастся остановить Украину": Зеленский о взрыве дамбы

"Разрушение плотины Каховской ГЭС только подтверждает всему миру, что российские войска надо изгнать с Украины", - заявил Зеленский в социальных сетях.

Он подчеркнул, что России нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, "потому что каждый метр они используют для террора".