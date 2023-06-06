Газета: Австралия может передать Украине 41 истребитель

Как указал источник, идея Австралии уже была положительно оценена США, согласие которых необходимо, поскольку эти самолеты произведены именно там.

Разработанные в 1970-х годах истребители F/A-18 Hornet строились для ВМС США и Корпуса морской пехоты. Они способны выполнять функции как истребителя, так и штурмовика, садиться на авианосец, являются многоцелевыми истребителями.

Австралийский военный эксперт Роберт Портер, который также консультирует Украину, подтвердил, что переговоры о передаче самолетов Украине продолжаются. Он заявил, что самолеты могут быть готовы к эксплуатации в течение нескольких месяцев. Некоторые из этих самолетов будут использоваться только для запасных частей.

Как подчеркивает Financial Review, если самолеты F/A-18 Hornet не будут переданы Украине, они будут утилизированы или проданы частным компаниям, которые будут использовать их для обучения пилотов.

Ранее несколько европейских стран неофициально выразили готовность поставить Украине истребители F-16 разработки США. Вашингтон уже заявил, что не будет возражать против того, чтобы страны НАТО поставили Украине свои F-16.

Несколько стран уже приступили к обучению украинских пилотов полетам на самолетах этой модели.