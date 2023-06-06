Начат сбор пожертвований для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Наводнение охватило огромные территории в Херсонской области, людей эвакуируют поездами, автобусами и автомобилями.

Организация получила от партнеров в Украине список необходимых вещей и призывает всех жителей Латвии помочь, пожертвовав постельное белье, полотенца, подушки и одеяла, влажные и сухие салфетки, мыло, шампунь, гель для душа, зубную пасту, зубные щетки, памперсы для взрослых и детей, моющие средства, консервы или продукты быстрого приготовления с длительным сроком хранения, электрочайники, микроволновые печи и холодильники.

Пожертвования можно сдать в ангаре организации Tavi draugi в Риге, ул. Вентспилс 50, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.

Как сообщалось, по данным украинской разведки, российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС во вторник в 02:50.

Около 1300 человек уже эвакуированы с подконтрольной Украине части Херсонской области из-за наводнения.