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Начат сбор пожертвований для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

rus.tvnet.lv/LETA
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Уровень воды угрожал местным жителям еще до взрыва Каховской дамбы. Причиной стало частичное разрушение сооружений во время отступления российских войск в прошлом году. Фото сделано 18 мая 2023 года.
Уровень воды угрожал местным жителям еще до взрыва Каховской дамбы. Причиной стало частичное разрушение сооружений во время отступления российских войск в прошлом году. Фото сделано 18 мая 2023 года. Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Учитывая, что Каховская ГЭС в Херсонской области Украины частично разрушена взрывом, ассоциация Tavi draugi начала сбор пожертвований для пострадавших от наводнения, сообщила представитель организации Беате Бевалде.

Наводнение охватило огромные территории в Херсонской области, людей эвакуируют поездами, автобусами и автомобилями.

Организация получила от партнеров в Украине список необходимых вещей и призывает всех жителей Латвии помочь, пожертвовав постельное белье, полотенца, подушки и одеяла, влажные и сухие салфетки, мыло, шампунь, гель для душа, зубную пасту, зубные щетки, памперсы для взрослых и детей, моющие средства, консервы или продукты быстрого приготовления с длительным сроком хранения, электрочайники, микроволновые печи и холодильники.

Пожертвования можно сдать в ангаре организации Tavi draugi в Риге, ул. Вентспилс 50, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.

Как сообщалось, по данным украинской разведки, российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС во вторник в 02:50.

Около 1300 человек уже эвакуированы с подконтрольной Украине части Херсонской области из-за наводнения.

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