В Риге пройдет акция протеста с осуждением действий России по подрыву Каховской ГЭС

Акция пройдет перед зданием посольства России. В распространенном украинской организацией заявлении указывается, что целью протеста будет выражение убедительной позиции: действия России по взрыву Каховской ГЭС являются преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Уже сообщалось, что российские войска утром во вторник подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, разрушив ее плотину.

Каховская ГЭС находится под контролем российских войск, но после взрыва плотины были затоплены как территории на правом берегу Днепра, подконтрольные Украине, так и оккупированные Россией территории на левом берегу.