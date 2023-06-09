Безопасно ли пить воду из кранов, появившихся по всей Риге

В начале мая в Риге заработали новые уличные краны с питьевой водой. С этого года их в столице станет в два раза больше, чем в прошлом, и это не предел - в планах сделать сеть еще масштабнее. Где краны можно найти уже сейчас, где они появятся в будущем и насколько качественная там вода, выяснил RUS TVNET.
Как пишет Rus.LSM, к началу мая в Риге работали 12 новых кранов с бесплатной питьевой водой. До конца года их должно стать уже 23. Краны спроектированы так, чтобы из них было удобно пить или наполнять бутылки, а также чтобы они были доступны для людей в инвалидных колясках и животных. Они не только важны для комфорта горожан, но также помогают сократить количество отходов.
"Места для кранов выбираются в сотрудничестве с жителями районов, - рассказала порталу председатель комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Селина Ванцане ("Прогрессивные"). - Также учитывается, где больше движения или где кран был бы необходим. Например, он будет в Вецаки рядом с пляжем, в Бикерниеки возле леса, где люди бегают. И, конечно, в центре, чтобы не только нашим жителям, но и гостям было удобно найти эти краны".
Сейчас работают краны у детской площадки в Верманском саду, на Эспланаде за зданием Латвийского художественного музея, в Зиедоньдарзсе, парке Дзегужкалнс, в Межапарке у входа в зоопарк, на детской площадке на улице Кришьяня Барона, во дворе Агенскалнского рынка, у статуи Роланда на Ратушной площади, на Юрмалас гатве, 133, на ул. Волеру, 65, на Мазас Вейзаксалас, 17, и на 6-й поперечной улице Кундзиньсалы.
Карта размещения уличных кранов с питьевой водой в Риге
www.rigasudens.lv
В планах до конца этого года - установить еще 10 кранов с бесплатной водой - в сквере Браса, парках Гризинькалнс, Зиемельблазма и Эбелмуйжа, на детской площадке в Плявниекском парке, на Кенгарагском променаде, на площади Земитана, на пляже в Вецаки, вдоль пляжной тропы в Даугавгриве, а также на спортивной площадке Имантской средней школы. Эти места были выбраны на основе данных опроса, проведенного Центром жителей районов в прошлом году.
Все это, согласно карте Rīgas ūdens - первый этап расширения сети кранов. Второй запланирован на 2024 год и пока включает пять новых точек: на ул. Радио, 1, у пруда Марас в Агенскалнсе, в парке Нордекю в Ильгюциемсе, в лесу Бикерниеки/Шмерли и на променаде Булльупе в Болдерае.
Кроме этого, Рижская дума и Rīgas ūdens обязались привести в порядок исторический пункт питьевой воды на бульваре Райниса, не работающий уже более 20 лет. Планируется, что все новые краны будут доступны уже к концу июня.
Качество воды
Претензии к качеству воды в Риге - история давняя. Так, летом прошлого года оппозиционный депутат Рижской думы Константин Чекушин сообщил в соцсетях, что обратился в Инспекцию здравоохранения с просьбой проверить общественные краны с питьевой водой, так как перед этим он передал пробу питьевой воды из крана в Верманском саду в Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, где во взятом образце были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Тогда самоуправление прокомментировало это так, что процесс отбора проб мог быть проведен некорректно. В управлении коммуникации Рижской думы сообщили, что лаборатория по контролю за качеством воды Rīgas ūdens провела анализы образцов воды из шести существующих на тот момент кранов и установила, что все бактериологические показатели находятся в пределах нормы. Как Rīgas ūdens пишет на своем сайте, в летний сезон вода из кранов с бесплатной питьевой водой в городских парках проверяется не реже одного раза в неделю.
Директор технического департамента Rīgas ūdens Гатис Краузе рассказал в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь", что в Риге хорошее качество воды, но жителям нужно следить за качеством водопроводных труб в своих домах - вовремя менять трубы и фильтры. "При большом потреблении качество воды может ухудшаться, поэтому трубы время от времени надо менять", - указал эксперт.
По словам председателя правления Rīgas ūdens Нормунда Звауниса, с кранами с бесплатной питьевой водой ситуация иная, так как они подключены к центральному водоснабжению напрямую. Как пишет Rus.LSM, комментируя открытие новых кранов, он сказал: "О качестве воды можете не беспокоиться - она такая же, как и во всей Риге, где вы пьете воду. Она контролируется каждый день в нескольких точках города. Это все проверяется, и этот кран подключен к центральному водоснабжению, и там вообще не может быть проблем с качеством воды".
Также Зваунис заверил, что Rīgas ūdens будет следить за состоянием кранов и расширять их доступность в городской среде. "Чтобы у рижан и гостей города сформировалась привычка без опаски пользоваться водопроводной водой в Риге - чистой, безопасной, вкусной и полезной, так как в ней содержится много ценных минералов".
Где еще ждать кранов с водой?
На Празднике песни и танца с 30 июня по 9 июля будет также установлено 8 мобильных станций питьевой воды по восемь точек для наполнения воды в каждой. Осенью, когда возобновят работу школы, продолжится и установка станций питьевой воды в школах Риги.
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