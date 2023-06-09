Безопасно ли пить воду из кранов, появившихся по всей Риге

Карта размещения уличных кранов с питьевой водой в Риге www.rigasudens.lv

В планах до конца этого года - установить еще 10 кранов с бесплатной водой - в сквере Браса, парках Гризинькалнс, Зиемельблазма и Эбелмуйжа, на детской площадке в Плявниекском парке, на Кенгарагском променаде, на площади Земитана, на пляже в Вецаки, вдоль пляжной тропы в Даугавгриве, а также на спортивной площадке Имантской средней школы. Эти места были выбраны на основе данных опроса, проведенного Центром жителей районов в прошлом году.

Все это, согласно карте Rīgas ūdens - первый этап расширения сети кранов. Второй запланирован на 2024 год и пока включает пять новых точек: на ул. Радио, 1, у пруда Марас в Агенскалнсе, в парке Нордекю в Ильгюциемсе, в лесу Бикерниеки/Шмерли и на променаде Булльупе в Болдерае.

Кроме этого, Рижская дума и Rīgas ūdens обязались привести в порядок исторический пункт питьевой воды на бульваре Райниса, не работающий уже более 20 лет. Планируется, что все новые краны будут доступны уже к концу июня.

Качество воды

Претензии к качеству воды в Риге - история давняя. Так, летом прошлого года оппозиционный депутат Рижской думы Константин Чекушин сообщил в соцсетях, что обратился в Инспекцию здравоохранения с просьбой проверить общественные краны с питьевой водой, так как перед этим он передал пробу питьевой воды из крана в Верманском саду в Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, где во взятом образце были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Тогда самоуправление прокомментировало это так, что процесс отбора проб мог быть проведен некорректно. В управлении коммуникации Рижской думы сообщили, что лаборатория по контролю за качеством воды Rīgas ūdens провела анализы образцов воды из шести существующих на тот момент кранов и установила, что все бактериологические показатели находятся в пределах нормы. Как Rīgas ūdens пишет на своем сайте, в летний сезон вода из кранов с бесплатной питьевой водой в городских парках проверяется не реже одного раза в неделю.

Директор технического департамента Rīgas ūdens Гатис Краузе рассказал в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь", что в Риге хорошее качество воды, но жителям нужно следить за качеством водопроводных труб в своих домах - вовремя менять трубы и фильтры. "При большом потреблении качество воды может ухудшаться, поэтому трубы время от времени надо менять", - указал эксперт.

По словам председателя правления Rīgas ūdens Нормунда Звауниса, с кранами с бесплатной питьевой водой ситуация иная, так как они подключены к центральному водоснабжению напрямую. Как пишет Rus.LSM, комментируя открытие новых кранов, он сказал: "О качестве воды можете не беспокоиться - она такая же, как и во всей Риге, где вы пьете воду. Она контролируется каждый день в нескольких точках города. Это все проверяется, и этот кран подключен к центральному водоснабжению, и там вообще не может быть проблем с качеством воды".

Также Зваунис заверил, что Rīgas ūdens будет следить за состоянием кранов и расширять их доступность в городской среде. "Чтобы у рижан и гостей города сформировалась привычка без опаски пользоваться водопроводной водой в Риге - чистой, безопасной, вкусной и полезной, так как в ней содержится много ценных минералов".