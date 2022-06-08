Rīgas ūdens обвинили в плохом качестве воды в кранах в парках Риги. Компания провела проверку

Как сообщили в управлении коммуникации Рижской думы, объединенная лаборатория по контролю за качеством воды ООО Rīgas ūdens во вторник провело анализы образцов воды из всех шести новых кранов с питьевой водой и установило, что все бактериологические показатели находятся в пределах нормы.

Ранее оппозиционный депутат Рижской думы Константин Чекушин сообщил в своем профиле в соцсетях, что обратился в Инспекцию здравоохранения с просьбой проверить все шесть общественных кранов с питьевой водой.

Он сделал это потому, что на прошлой неделе взял пробу питьевой воды из крана в Верманском саду, рядом с детской площадкой, и передал ее для проверки в Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Во взятом им образце были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Самоуправление комментирует это так, что в данном случае сам процесс отбора проб мог быть проведен некорректно.

Rīgas ūdens подчеркивает: рижане и гости города могут быть уверены в безопасности питьевой воды из этих кранов.

Этой весной в столичных парках открыли шесть кранов с питьевой водой. Краны подключены к городской системе водоснабжения, где качество воды высокое и регулярно контролируется.

Краны с питьевой водой установлены у детской площадки в Верманском саду, парке Зиедоньдарзс, на Эспланаде, в Межапарке у входа в зоопарк, Дзегужкалнском парке и на территории детской игровой площадки на улице Кр. Барона. В новых кранах есть устройство, позволяющее напиться и четвероногим друзьям.