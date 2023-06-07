Очевидцы рассказали подробности аварии на заправке в Сигулде

Рудольф с друзьями заехал поесть на сигулдскую заправку Circle-K и, стоя у здания, заметил, как на территорию заезжает автомобиль Seat. За рулем сидела женщина, и было очевидно, что справиться с управлением ей не удается.

"Женщина повернула к насосам, чуть не врезавшись в BMW. После этого она начала движение вперед - наверное, хотела припарковать свою машину рядом с моей, но, так как она была пьяна, очевидно, не смогла адекватно это оценить и на полном ходу въехала в мою машину, в результате чего ту по инерции толкнуло в фасад автозаправочной станции", - рассказал владелец разбитого BMW Рудольф.