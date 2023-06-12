"Моя родина - гомофобна". Денис Ханов о прайде, свадьбе и президенте

Но, правда, прайд - это здорово, потому что в наших широтах карнавал вообще не распространен, он заканчивается где-то на юге Германии. И поэтому - да здравствует подобное шествие, потому что оно яркое, оно интересное, оно, возможно, способствует тому, чтобы люди все-таки привыкали, что разнообразие может быть и таким.

Но я был "зрителем" прайда пару раз. Мне было интересно, что люди об этом всем думают, и то, что я там слышал, было, конечно, очень печально. И поэтому прайд должен продолжаться. Но вопрос - помогает ли прайд продвинуть в обществе понимание того, что нам нужно, прежде всего, законодательство, которое не дискриминирует представителей ЛГБТ+ общины? Вот здесь у меня есть некий скепсис.