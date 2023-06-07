Видео, фото ⟩ В Херсонской области затопило 29 населенных пунктов

В Херсонской области после взрыва плотины Каховской ГЭС было затоплено 29 населенных пунктов - 19 на подконтрольной Украине и десять на оккупированной Россией части области. Было эвакуировано более 1560 человек. Об этом заявил в среду, 7 июня, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Уровень воды в Херсоне поднялся на один метр за ночь и, как ожидается, продолжит подниматься в течение дня", - говорится в заявлении министра.
Клименко также подтвердил, что он заказал оценку экологической угрозы.
"Мы должны понимать, что происходит со свалками, кладбищами, складами удобрений, безопасностью на шахтах. Необходимо сделать все, чтобы наши люди почувствовали, что есть власть и есть помощь", - добавил он.
Штаб по ликвидации последствий прорыва плотины Каховской ГЭС заслушал доклады военных администраций Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей о строительстве водопроводов и оборудовании скважин, чтобы избежать дефицита питьевой воды, сказал министр.
Он добавил, что выделено пять миллиардов гривен (126 миллионов евро) на строительство двух новых магистральных водопроводов.
Kherson region after Russia's act of terrorism.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 7, 2023
📹: BBC pic.twitter.com/d3FKOw3qCx
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