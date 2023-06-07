Видео, фото ⟩ В Херсонской области затопило 29 населенных пунктов

В Херсонской области после взрыва плотины Каховской ГЭС было затоплено 29 населенных пунктов - 19 на подконтрольной Украине и десять на оккупированной Россией части области. Было эвакуировано более 1560 человек. Об этом заявил в среду, 7 июня, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.