Взрыв Каховской ГЭС: Латвия выделит 200 тыс. евро на ликвидацию последствий

Министерство иностранных дел готовит проект постановления о выделении Украине 200 тыс. евро для ликвидации последствий наводнения в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.
Ārlietu ministrija gatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par 200000 eiro piešķiršanu Ukrainai, lai palīdzētu novērst Krievijas veiktā terorakta- Kahovkas HES aizsprosta uzspridzināšanas, sekas— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 7, 2023
Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС вода затопила часть населенных пунктов Херсонской области.
Из контролируемой Украиной части Херсонской области уже эвакуировано более 1300 человек.
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