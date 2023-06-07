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Взрыв Каховской ГЭС: Латвия выделит 200 тыс. евро на ликвидацию последствий

rus.tvnet.lv/LETA
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Каховская ГЭС
Каховская ГЭС Фото: Astanin/Shutterstock

Министерство иностранных дел готовит проект постановления о выделении Украине 200 тыс. евро для ликвидации последствий наводнения в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в Twitter.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС вода затопила часть населенных пунктов Херсонской области.

Из контролируемой Украиной части Херсонской области уже эвакуировано более 1300 человек.

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