Из-за уничтожения Каховской ГЭС юг Украины уже в следующем году может стать пустыней

Министерство подсчитало, что после подрыва Россией Каховской ГЭС, на контролируемом Украиной правом берегу Днепра затопит 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а также в несколько раз большие территории на оккупированном левом берегу Днепра.

Техногенная катастрофа прекратит подачу воды на 31 сельскую оросительную систему в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. В 2021 году эти системы обеспечили орошение 584 тысяч гектаров, где было собрано около четырех тонн зерновых и масличных культур на сумму около 1,5 миллиарда долларов, а в 2023 году на правом берегу Днепра работали всего 13 оросительных систем.

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Российский теракт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской области, 74% в Запорожской области и 30% в Днепропетровской области. Поля на юге Украины уже в будущем году могут превратиться в пустыню. Без Каховского водохранилища пострадают не только фермеры и потребители воды, но и источники оснащения населенных пунктов питьевой водой, отметило министерство.

Разрушение Каховской ГЭС также будет иметь негативные последствия для рыболовства. Нерестовый период только что закончился, и отложенная на мелководье икра высохнет из-за падения уровня воды. Погибнет и фауна водохранилища, которая была вынесена течением воды в поймы ниже плотины. Когда паводковые воды отступят, эти биоресурсы попадут на сушу, подчеркнули в министерстве.

Еще одной проблемой станет попадание пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленую воду Черного моря и ее гибель. Фауна Черного моря также может погибнуть в результате большого притока пресной воды.

Ущерб рыбному хозяйству в результате разрушения Каховской ГЭС только из-за гибели взрослых особей может составить 95 000 тонн или около четырех миллиардов гривен (101,3 миллиона евро). Ущерб от потери всех биоресурсов может достичь 10,5 миллиардов гривен (266 миллионов евро).