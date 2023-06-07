Видео ⟩ Под Резекне работает популярный автосервис самообслуживания

Для обеспечения полноценной работы сервиса там также работают два опытных автослесаря, к которым клиенты могут обратиться за консультацией в случае необходимости.

Автосервис работает чуть больше года, его устроили в заброшенном колхозном здании бывший житель поселка Виктор, вместе с отцом.

Виктор говорит, что самообслуживание в автосервисе является инновационным аспектом, который помог привлечь финансирование ЕС. Средства были использованы для покупки оборудования и инструментов, а здание было отремонтировано за счет семьи.

Чтобы узнать подробности о повседневной жизни сервиса и условиях использования, смотрите репортаж программы Dienas ziņas.