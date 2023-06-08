В масштабной краже данных западных компаний подозревают российских хакеров. Кибербанда "Клоп" уже выдвинула ультиматум

"Если информация имеет денежную ценность или может быть использована для фишинга, маловероятно, что они просто избавятся от нее", - заявил Бретт Кэллоу, исследователь из Emsisoft.

Службы кибербезопасности по всему миру давно отслеживают деятельность "Клопа". Они считают, что штаб группировки находится в России, поскольку она в основном работает на русскоязычных форумах.

Кто такие "клопы"

Россию уже давно обвиняют в том, что она дает убежище бандам кибервымогателей, но Россия это отрицает.

"Клоп" рекламирует себя как организацию, предоставляющую услуги по выкачиванию выкупов. Это значит, что свои атаки она может совершать откуда угодно по заказу любого клиента.

Пока неясно, есть ли у нынешнего взлома заказчик или это собственная операция "Клопа".

В 2021 году в Украине в ходе совместной операции с властями США и Южной Кореи были арестованы несколько хакеров, предположительно состоявших в группировке.

На тот момент было известно, что "клопы" ответственны за вымогательство 500 миллионов долларов у жертв по всему миру.

По итогам операции в Украине считалось, что группировка ликвидирована, но это оказалось не так.