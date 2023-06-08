Прогнозы миколога на урожай грибов в этом году

Она в шутку добавила, что о том, будут ли в этом году грибы, нужно спрашивать у метеорологов, а не у микологов. Чтобы росли грибы, необходима влага и тепло, однако сейчас нет ни того, ни другого, так как по ночам по-прежнему местами сохраняется низкая температура воздуха.

По словам миколога, в конце прошлой недели она была в довольно влажном лесу в округе Далбе, однако не нашли ни одного гриба ни в лесу, ни по краям канав.

Сейчас до Лиго растут серо-желтые трутовики. Их удавалось найти и осенью, когда в музее проходит выставка грибов. В соцсетях Даниеле заметила фотографии первых подберезовиков. То тут, то там в поливаемых садах были замечены первые шампиньоны.