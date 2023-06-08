Видео ⟩ Необычный способ сэкономить в магазине поразил пользователей Сети

Один из иностранных пользователей разместил в TikTok видео, в котором показал, как он тщательно очищает каждый банан от кожуры, прежде чем взвесить его, чтобы сэкономить деньги, сообщают зарубежные СМИ.
После публикации видео люди стали все чаще делиться подобной идеей. Видео было просмотрено более 800 000 раз.
@savingforboba the secondhand embarrassment tho #lifehacks #savemoney #straya #australia ♬ original sound - Lips Unsealed
Некоторые пользователи предположили, что бережливость мужчины позволит ему сэкономить больше денег, чем остальным. Другие пользователи, однако, усомнились, допустимо ли так делать в супермаркете - не факт, что это законно.
Кто-то в шутку и даже на серьезе предлагал взвешивать бананы без мешочка, чтобы сэкономить еще больше.
Аналогичный случай произошел в Австралии. Один из супермаркетов был вынужден выступить с заявлением после того, как мужчина поделился в социальных сетях видеороликом, на котором он отрезает стебель брокколи, чтобы сэкономить деньги.
@jenn_shaw_ food prices in #Australia ... #foodwaste #foodprices #kitchenhacks ♬ Taste It - TELL YOUR STORY music by Ikson™
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