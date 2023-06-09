Наши предки только и делали, что мастурбировали. Еще 10 млн лет назад!

"Возможно, это покажется удивительным, но она служит эволюционной цели", - подчеркивает эксперт.

Исследовательская группа собрала самый большой набор данных о мастурбации, использовав информацию почти из 400 источников. В их число вошли 246 опубликованных научных статей, 150 анкет и отчетов приматологов и работников зоопарков. Это позволило группе британских ученых проследить распространение мастурбации среди приматов, определив, когда и почему она возникла.

Бриндл говорит, что после изучения всех доступных источников можно сделать вывод, что у самцов приматов мастурбация может повысить репродуктивный успех и снизить вероятность заражения венерическими заболеваниями за счет очистки гениталий.

Предыдущие исследования на людях показывают, что мужчины могут стать лучшими сексуальными партнерами, больше мастурбируя, а мастурбация улучшает их оргазмы. Доказано, что удовольствие от мастурбации снижает стресс и предотвращает развитие потенциальных раковых клеток в простате. Но только сейчас установлено, что эта деятельность привлекала самцов приматов на протяжении миллионов лет.

Историческое значение женской мастурбации до сих пор остается большой загадкой.

Существует меньше исследований о том, были ли предки женского пола так же активны в сольном сексе, как их коллеги-мужчины. Доказательств этому утверждению нет, но вполне вероятно, что они тоже предавались удовольствию самоудовлетворения в течение миллионов лет. Ученые выяснили, что мастурбация улучшает настроение и либидо у женщин, а также снимает менструальные спазмы. Скорее всего, десять миллионов лет назад это было так же актуально и приятно, как и сегодня.