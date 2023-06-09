Всемирно известные британские ученые установили, что мастурбация - занятие, которому уже 10 миллионов лет. Исследователь Университетского колледжа Лондона доктор Матильда Бриндл говорит: исследования заставляют полагать, что фактически наши предки только и делали, что мастурбировали.
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Наши предки только и делали, что мастурбировали. Еще 10 млн лет назад!
Согласно последним исследованиям, мастурбация существует и процветает уже более 10 миллионов лет. Она доставляя удовольствие обезьянам, обезьяноподобным существам и предкам человеческого рода, пишет зарубежная пресса.
По своей глубочайшей сути удовольствие от сольного секса служит эволюционной цели: у мужчин оно способствует фертильности и защищает от заболеваний, передающихся половым путем.
Мастурбация распространена во всем животном мире, но особенно среди приматов.
Увлечение приматов мастурбацией десятилетиями озадачивало антропологов.
Теперь стало ясно, что мастурбация - это древняя черта отряда приматов, возникшая гораздо раньше, чем считалось.
Исследователь Матильда Бриндл из Университетского колледжа Лондона говорит: "Наши результаты помогают пролить свет на очень распространенное, но плохо изученное сексуальное поведение и представляют собой значительный прогресс в нашем понимании функций мастурбации".
Наиболее убедительная гипотеза исследователей заключается в том, что матушка-природа создала для мужчин удовольствие от мастурбации, так как она повышает репродуктивную способность и защищает от венерических заболеваний.
Бриндл говорит: "Исторически мастурбация считалась патологией или побочным продуктом сексуального возбуждения. Фиксированные наблюдения были слишком фрагментарными, чтобы понять ее распространенность, эволюционную историю или адаптивное значение".
"Возможно, это покажется удивительным, но она служит эволюционной цели", - подчеркивает эксперт.
Исследовательская группа собрала самый большой набор данных о мастурбации, использовав информацию почти из 400 источников. В их число вошли 246 опубликованных научных статей, 150 анкет и отчетов приматологов и работников зоопарков. Это позволило группе британских ученых проследить распространение мастурбации среди приматов, определив, когда и почему она возникла.
Бриндл говорит, что после изучения всех доступных источников можно сделать вывод, что у самцов приматов мастурбация может повысить репродуктивный успех и снизить вероятность заражения венерическими заболеваниями за счет очистки гениталий.
Предыдущие исследования на людях показывают, что мужчины могут стать лучшими сексуальными партнерами, больше мастурбируя, а мастурбация улучшает их оргазмы. Доказано, что удовольствие от мастурбации снижает стресс и предотвращает развитие потенциальных раковых клеток в простате. Но только сейчас установлено, что эта деятельность привлекала самцов приматов на протяжении миллионов лет.
Историческое значение женской мастурбации до сих пор остается большой загадкой.
Существует меньше исследований о том, были ли предки женского пола так же активны в сольном сексе, как их коллеги-мужчины. Доказательств этому утверждению нет, но вполне вероятно, что они тоже предавались удовольствию самоудовлетворения в течение миллионов лет. Ученые выяснили, что мастурбация улучшает настроение и либидо у женщин, а также снимает менструальные спазмы. Скорее всего, десять миллионов лет назад это было так же актуально и приятно, как и сегодня.
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