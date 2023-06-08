Полиция начала уголовный процесс в связи с избиением 13-летней девочки в Гризинькалнсе

В интервью Латвийскому радио мать избитой девочки рассказала, что нападение произошло 7 июня. Ее 13-летняя дочь вечером вместе с подругой шла на мероприятие Ghetto Games в Гризинькалнсе, когда на нее напала другая девочка на несколько лет старше.

Нападение было снято на видео, на нем видно, как девушка-подросток угрожающим тоном спрашивает другую, как та ее назвала, и после того, как она получает ответ, следует удар по голове. На следующем кадре избитая девочка сидит на земле, плачет и просит прощения, а ее обидчица повторяет свой вопрос, затем снова сильно бьет девочку по лицу и снова угрожает ей.