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Полиция начала уголовный процесс в связи с избиением 13-летней девочки в Гризинькалнсе

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Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с конфликтом между двумя несовершеннолетними девушками и возможным нанесением телесных повреждений, сообщает агентство LETA.

Возможное преступление было совершено в Риге, в Латгальском предместье.

Более подробную информацию полиция не разглашает в интересах следствия.

В интервью Латвийскому радио мать избитой девочки рассказала, что нападение произошло 7 июня. Ее 13-летняя дочь вечером вместе с подругой шла на мероприятие Ghetto Games в Гризинькалнсе, когда на нее напала другая девочка на несколько лет старше.

Нападение было снято на видео, на нем видно, как девушка-подросток угрожающим тоном спрашивает другую, как та ее назвала, и после того, как она получает ответ, следует удар по голове. На следующем кадре избитая девочка сидит на земле, плачет и просит прощения, а ее обидчица повторяет свой вопрос, затем снова сильно бьет девочку по лицу и снова угрожает ей.

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