В Звейниекциемсе сгорела деревянная дорожка к морю. Местные говорят, ее сжег школьник

По словам местных, школьник, отмечая окончание учебного года, решил избавиться от тетрадей и сжечь их. Судя по всему, под дорожкой.

Государственная полиция получила информацию о горящих в Звейниекцемсе, на улице Упес, деревянной пешеходной дорожке и скамейке 30 мая.

В связи с произошедшим начата ведомственная проверка, Государственная полиция ждет заявления от самоуправления.

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