Что о возможной смене коалиции говорят "Прогрессивные", "Объединенный список" и Левитс

После выборов президента Латвии все активнее циркулируют слухи о возможных изменениях в составе коалиции. Сегодня, 8 июня, об этом высказывались многие политики - RUS TVNET собрал их реакции вместе.
"Прогрессивные" ждут ясности
"Прогрессивные" хотели бы ясности в вопросе расширения коалиции в июне.
Сегодня после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и другими политиками "Нового Единства" сопредседатель "Прогрессивных", депутат Сейма Андрис Шуваев положительно оценил разговор о возможностях более тесного сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались несколько задач, которые необходимо решить в стране, чтобы выйти из стагнации, которая наметилась в работе действующего правительства в последние месяцы, сказал Шуваев.
Также "Прогрессивные" ожидают понимания того, как в расширенной коалиции будут решаться потенциальные риски, связанные с обвиненным в тяжких преступлениях Айваром Лембергсом.
"Лембергс обвиняется в тяжких преступлениях и осужден в первой инстанции", - напомнил Шуваев, отмечая, что вопрос Лембергса по мнению партии по-прежнему связан с крупными потенциальными рисками.
Этот вопрос так же был поднят сегодня на встрече с Кариньшем. "Прогрессивные" ожидают, что проблема будет актуализирована на встрече "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (СЗК), которая состоится в пятницу.
Как сообщалось, Кариньш заявил, что его цель - не выйти из нынешней коалиции, а вовлечь в нее дополнительные силы, сохранив обоих теперешних партнеров - Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС).
"Объединенный список" против расширения коалиции
Председатель парламентской фракции ОС Эдгар Таварс не видит проблем в запланированных встречах премьерской партии "Новое Единство" с "Прогрессивными" и СЗК.
Он считает, что такие встречи являются нормой, поскольку партии имеют право обсуждать защиту своих идей в парламенте.
При этом Таварс подчеркнул, что ОС "четко и ясно" заявил, что не поддерживает расширение правительства.
На вопрос, могут ли эти разногласия, когда "Новое Единство" хочет расширить коалицию, а ОС и Национальное объединение против, привести к падению правительства, Таварс заявил, что в данной ситуации нет ничего особенного - правительство может пасть в любой момент своего существования, в том числе и когда это меньше всего ожидается.
В настоящее время признаков угрозы правительству нет, считает Таварс. Коалиция в Сейме работает "как часы", тол есть очень слаженно, а на заседаниях правительства заметно хорошее сотрудничество.
Таварс не исключил, что ОС может в будущем вести переговоры - правда, только о сотрудничестве в Сейме - с СЗК и "Прогрессивными", но пока таких планов нет.
На вопрос, есть ли вероятность того, что премьер-министр Кришьянис Кариньш решит уволить некоторых действующих министров, чтобы привлечь СЗК и "Прогрессивных" в правительство, Таварс ответил, что такое предположение считает "спекуляцией".
Левитс предостерегает от сотрудничества с СЗК
Нынешний президент Эгил Левитс воздержался бы от выдвижения нового кандидата в премьер-министры, если бы после отставки правительства образовалась коалиция с СЗК, который по-прежнему связан с находящимся под санкциями Айваром Лембергсом. Такое мнение президент высказал сегодня Латвийскому радио.
В настоящее время правящая коалиция состоит из "Нового единства", Национального объединения и ОС, но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными".
Полномочия Левитаа истекают в начале июля, и если к тому времени правительство по каким-то причинам распадется, задачей президента будет выдвижение нового кандидата на пост премьер-министра.
Комментируя такую возможность, президент сказал, что не хотел бы этого делать, если новая коалиция не будет соответствовать его политическим принципам. "В таком случае, если бы это было возможно, я бы подождал до 8 июля, чтобы следующий президент Эдгар Ринкевич сделал эту работу", - сказал Левитс.
Президент указал, что независимо от того, что говорят лидеры СЗК, в партии есть "определенные олигархические влияния", и это может создать репутационные проблемы для Латвии.
Как отметил Левитс, одной из основных целей внешней политики является усиление санкций против России, и если в правительство будет принят партнер, чей кандидат в премьер-министры [Айварс Лембергс] является лицом, находящимся под санкциями США, это может вызвать вопросы у союзников.
При этом Левитс назвал сам СЗК "нормальной политической силой", которая по своим установкам особо не отличается от ОС. Пока СЗК не создаст полностью убедительного впечатления, что Лембергс больше не связан с партией, это будет проблемой, которую должен решить сам СЗК.
Ход президентских выборов серьезно пошатнул коалицию, однако Левитс выразил надежду, что коалиция стабилизируется, потому что это "действительно лучшая из возможных коалиций".
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