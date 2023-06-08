Что о возможной смене коалиции говорят "Прогрессивные", "Объединенный список" и Левитс

В настоящее время правящая коалиция состоит из "Нового единства", Национального объединения и ОС, но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными".

Полномочия Левитаа истекают в начале июля, и если к тому времени правительство по каким-то причинам распадется, задачей президента будет выдвижение нового кандидата на пост премьер-министра.

Комментируя такую возможность, президент сказал, что не хотел бы этого делать, если новая коалиция не будет соответствовать его политическим принципам. "В таком случае, если бы это было возможно, я бы подождал до 8 июля, чтобы следующий президент Эдгар Ринкевич сделал эту работу", - сказал Левитс.

Президент указал, что независимо от того, что говорят лидеры СЗК, в партии есть "определенные олигархические влияния", и это может создать репутационные проблемы для Латвии.

Как отметил Левитс, одной из основных целей внешней политики является усиление санкций против России, и если в правительство будет принят партнер, чей кандидат в премьер-министры [Айварс Лембергс] является лицом, находящимся под санкциями США, это может вызвать вопросы у союзников.

При этом Левитс назвал сам СЗК "нормальной политической силой", которая по своим установкам особо не отличается от ОС. Пока СЗК не создаст полностью убедительного впечатления, что Лембергс больше не связан с партией, это будет проблемой, которую должен решить сам СЗК.

Ход президентских выборов серьезно пошатнул коалицию, однако Левитс выразил надежду, что коалиция стабилизируется, потому что это "действительно лучшая из возможных коалиций".