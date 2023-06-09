Видео ⟩ На ж/д путях в Резекне погибла пятнадцатилетняя девочка

"7 июня около восьми часов вечера в Государственную полицию поступила информация о том, что на железнодорожном переезде в Резекне поезд сбил ребенка, - сообщила представитель полиции Илга Тейване-Трейновска. - Когда на место прибыла полиция, выяснилось, что погибла пятнадцатилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства произошедшего".

"Грузовой поезд ехал по путям, где поблизости нет ни пешеходной дорожки, ни пешеходного перехода, - комментирует трагическое событие представитель Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците. - Машинист заметил возле путей человека, который, когда поезд приблизился, лег на рельсы прямо перед локомотивом. Машинист применил резкое торможение, но это не помогло и человек, к сожалению, был смертельно ранен".

Рядом с железнодорожными путями живет Ольга, которая очень расстроена аварией. "Три часа стоял поезд. Железнодорожное сообщение Рига - Москва", - рассказала она передаче.

Государственная полиция сообщает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело и выясняются обстоятельства произошедшего. Есть версия, что девочка покончила жизнь самоубийством, однако полиция будет проверять и другие версии.

Статистика 2023 года печальна - с января на железнодорожных путях зарегистрировано восемь происшествий, в которых пять человек погибли и трое получили ранения. Статистика прошлого года также неутешительна. Было зарегистрировано 23 инцидента, в которых 20 человек погибли и трое получили ранения.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)