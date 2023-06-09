В РФ задержан победитель "Битвы экстрасенсов" - он якобы собирался воевать за ВСУ

Как рассказал агентству источник, один из задержанных - участник "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Буриков. Как уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости", под именем "Дмитрий "Велес" Волхов" в 2012 году он выиграл 13-й сезон передачи, а также увлекается славянской мифологией и язычеством.

По сообщению ТАСС, в ходе обысков оперативниками были изъяты ножи, компьютеры и символика нацистской Германии.

Что именно вменяют задержанным и по какой причине проводились обыски, ТАСС не уточняет. Ранее 8 июня РИА Новости сообщало, что обыски прошли по 31 адресу в Москве в рамках уголовного дела против возможного лидера "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина.

О его деле стало известно в конце марта после рейда "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область. Дело расследуется по статьям о терроризме, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатых веществ. В апреле Капустин был заочно арестован.

По версии ФСБ, Капустин был также причастен к попытке покушения на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева и к организации "диверсионно-террористического акта" на нефтегазовом объекте под Волгоградом летом 2022 года. Независимые аналитики назвали Капустина "ключевой фигурой среди правых экстремистов в Европе" и "одним из самых опасных неонацистов континента".