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"Кому ты нужна будешь?": Тимма и Седокова продолжают публично выяснять отношения

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Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова и Янис Тимма Фото: janis.timma/instagram

Латвийский баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова продолжают решать в соцсетях свои разногласия. 

Оба в настоящее время находятся в Майами. 

Седокова разместила в Instagram видео, намекающее на то, что муж задал ей вопрос: "Вот разойдемся с тобой, кому ты нужна будешь?".

В продолжение видео следуют фотографии мужчин, которые якобы отвечают на вопрос и дают понять, что одна Анна не останется. 

Фото: annasedokova/Instagram

Тимма отреагировал на это видео лаконично: "Я надеюсь, что этим вечером ты меня не встретишь". Спустя некоторое время в своих сторис он показал, что приехал в стриптиз-клуб с пачкой наличных, использовав при этом хэштег "делаючтохочу"

Фото: janis.timma/instagram

Разборки пары в соцсетях начались на прошлой неделе после того, как Тимма написал в сторис: "Я пережил худшие последние пару часов в жизни. Больше нечего сказать. Вы узнаете об этом скоро или, может быть, никогда. Но, надеюсь, никогда".

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году.

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