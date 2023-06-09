За поддержку политики России негражданку Эстонии лишили ВНЖ

"Сотрудничество с членами сети российского воздействия и осуществление раскалывающей общество политики приносят серьезные последствия. Чтобы предупредить угрозу, которую несет подобная деятельность, и потенциальные будущие нарушения, PPA по предложению Полиции безопасности аннулировал эстонский вид на жительство Зои Палямар и ей на десять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", - сообщила полиция безопасности Эстонии BNS. Не имеющая гражданства Палямар на данный момент находится в России.

Департамент полиции безопасности неоднократно публично объяснял, что использование действующих в Эстонии принципов демократического правового государства в поддержку направленной на раскалывание общества российской политики является открытой угрозой для безопасности. "Мы неоднократно призывали жителей Эстонии отказываться от участия в подобной деятельности", - отметили в полиции.

Вид на жительство аннулируют из соображений безопасности, если есть основания увидеть угрозу для конституционного строя и для предотвращения потенциальных нарушений в будущем.

На снимке Палямар позирует перед бронзовым солдатом вместе с ранее высланными пропагандистами Сергеем Чаулиным (слева) и Алексеем Есаковым (справа). Чаулина выслали из страны в феврале этого года, Есакова - в мае прошлого года Фото: Kaitsepolitseiamet/kuvatõmmis