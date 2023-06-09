Сейсмологи: во время разрушения Каховской ГЭС произошел взрыв

Данные региональных сейсмостанций показывают, что взрыв произошел 6 июня в 02:54 по местному времени. Примерно в это же время рухнула плотина.

"Мы видим концентрированный импульс энергии, типичный для взрыва", - сказал сейсмолог NORSAR Волкер Ойе американской радиостанции NPR.

В свою очередь, NPR заявляет, что специалистам не удалось определить точное место взрыва - по их данным, он произошел в радиусе 20-30 километров вокруг Каховской ГЭС. При этом Охе подчеркнул, что взрывы в этом районе случаются редко, поэтому вряд ли это можно считать совпадением.

По оценкам NORSAR, сейсмическая сила события составляла от одной до двух баллов.

После разрушения плотины украинские власти обвинили в подрыве российских военных, захвативших ее в начале войны. Также Служба безопасности Украины опубликовала запись перехваченного разговора - утверждается, что на ней записан разговор двух российсктх военных. "Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше чем они планировали", - говорит один из участников разговора на записи.

Заявления чиновников и СМИ в РФ о разрушении дамбы разнятся. Изначально оккупационная администрация Херсонской области утверждала, что ГЭС была разрушена из-за длительных обстрелов. Позднее появились заявления о ракетном ударе ВСУ в ночь перед катастрофой.

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