СБУ сообщила о перехвате звонка, который доказывает, что Каховскую ГЭС подорвала РФ

На записи предполагаемый российский военный говорит собеседнику, что Россия хотела напугать и шантажировать Украину, взорвав плотину, но ситуация вышла из-под контроля.

Он также напоминает, что из Каховского водохранилища брали воду для охлаждения реактора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на что его собеседник радуется, т.к. создастся впечатление, что украинцы сами взорвали ГЭС, и что из-за отсутствия воды для охлаждения реактора атомной станции "долбанет и все".

"Так это не они, это наши сделали... Там наша диверсионная группа. Они хотели, типа, этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - говорит российский военный.

"Униан" напоминает, что после уничтожения Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, СБУ возбудила уголовное дело по статьям о нарушении законов и обычаев войны экоциде.

В результате разрушения дамбы были затоплены десятки населенных пунктов, большая часть которых находится под российской оккупацией.

По словам местных властей, российские военные и оккупационные власти почти не помогают украинцам на затопленных территориях. Также известно о нескольких погибших во временно захваченном городе Алешки.