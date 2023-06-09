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Издание "Проект": Путин предотвратил три "заговора" в Кремле

Deutsche Welle
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Московский Кремль
Московский Кремль Фото: DW

Хотя нет данных о действительном существовании заговоров, Путин воспринимал их именно так, отмечает издание.

Президент России Владимир Путин за годы правления в Кремле предотвратил три "заговора" и сместил с руководящих должностей своих вероятных конкурентов. Об этом сообщает издание "Проект" в расследовании, опубликованном в пятницу, 9 июня. Хотя нет данных о том, существовали ли эти заговоры в действительности, Путин воспринимал их именно так, отмечает издание.

Первым человеком, которого, по информации "Проекта", Путин снял с должности из-за подозрений в заговоре, стал Михаил Касьянов. После того как Касьянов выступил в поддержку Михаила Ходорковского, он был отправлен в отставку с поста премьер-министра вместе со всем кабинетом. Реальной причиной отставки могло стать подозрение Путина, что тот может попытаться занять его место. Издание отмечает, что, после того как Касьянов ушел в несистемную оппозицию, Путин стал не просто снимать с должностей потенциальных "заговорщиков", а назначать их на высокие, но непубличные посты.

Так, утверждается в расследовании, произошло с Михаилом Фрадковым, которого Путин незадолго до президентских выборов 2008 года снял с поста главы правительства, назначив его руководителем Службы внешней разведки. По данным "Проекта", это произошло после того, как Путин узнал о тайном обсуждении Фрадковым, мэром Москвы Юрием Лужковым, генпрокурором Владимиром Устиновым и замглавой администрации президента Игорем Сечиным возможности прихода к власти. Устинова после этого тоже перевели на другую должность, назначив министром юстиции РФ.

Последним предотвращением "заговора" издание считает возвращение Путина на пост президента в 2012 году. С 2008 года должность главы государства занимал Дмитрий Медведев. В какой-то момент он, как отмечает "Проект", "стал принимать самостоятельные решения", которые не нравились Путину. В конце лета 2011 года Путин заявил Медведеву, что возвращается на президентский пост, но пообещал через шесть лет вновь поменяться местами. Этого, однако, не случилось.

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